2. Liga: 1. FC Magdeburg – Hertha BSC (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft der 1. FC Magdeburg auf Hertha BSC. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Magdeburg kürzlich gegen den FC St. Pauli zufriedengeben. Die Hertha muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken.

Der 1. FC Magdeburg ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet. Die Stärke der Heimmannschaft liegt in der Offensive – mit insgesamt sieben erzielten Treffern.

Hertha BSC ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.