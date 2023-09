2. Liga: VfL Osnabrück – SV 07 Elversberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison steht SV 07 Elversberg am Sonntag im Spiel gegen den VfL Osnabrück unter Druck. Zuletzt kassierte Osnabrück eine Niederlage gegen FC Hansa Rostock – die dritte Saisonpleite. Elversberg erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:5 als Verlierer im Duell mit Fortuna Düsseldorf hervor.