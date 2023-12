2. Bundesliga heute: Braunschweig - Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 02.12.23, treffen Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Vorzeichen für das Duell könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die Fürther eine beeindruckende Siegesserie vorweisen können und keines der letzten fünf Zweitliga-Duelle gegen Braunschweig verloren haben, kämpft die Eintracht mit einer schwachen Saisonleistung und einem Negativrekord von zehn Niederlagen nach 14 Spielen. Trotzdem sollte man die Niedersachsen nicht unterschätzen, denn alle ihre Punkte in dieser Saison holten sie zu Hause.

Starke Fürther gegen schwächelnde Braunschweiger

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit breiter Brust nach Braunschweig. Die Franken konnten zuletzt vier Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen – mehr Siege als in den ersten zehn Saisonspielen. Besonders hervorzuheben ist dabei die starke Defensive der Fürther, die bereits siebenmal ohne Gegentor blieb, ein Ligabestwert. Zudem erzielte die SpVgg bereits elf Tore nach Standardsituationen, was ebenfalls den geteilten Ligabestwert darstellt. Mit sieben direkten Torbeteiligungen (3 Tore, vier Assists) ist Julian Green Fürths Topscorer in dieser Zweitliga-Saison. Eintracht Braunschweig hingegen tut sich schwer. Die Niedersachsen spielen mit acht Punkten nach 14 Partien ihre geteilt schwächste Saison in der eingliedrigen 2. Liga und stellen mit elf Toren die schwächste Offensive der Liga.

Heimstärke gegen Auswärtsschwäche?

Ein Hoffnungsschimmer für die Braunschweiger könnte ihre Heimstärke sein. Als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison holten sie 100% ihrer Punkte zu Hause. Im ersten BL2-Heimspiel unter dem neuen Trainer Daniel Scherning gab es einen 3:2 Sieg gegen den VfL Osnabrück. Sollte Scherning auch sein zweites Heimspiel gewinnen, wäre er der erste Trainer seit Michael Krüger 2005, der dieses Kunststück vollbringt. Allerdings steht dem die starke Auswärtsbilanz der Fürther gegenüber, die zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge in Braunschweig feiern konnten. Es bleibt abzuwarten, ob die Eintracht ihre Heimstärke nutzen und die Negativserie gegen die SpVgg Greuther Fürth durchbrechen kann.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

