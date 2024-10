Nach 3:8-Klatsche: Regensburg entlässt Enochs

SID 27.10.2024 • 11:35 Uhr Die Pleite beim Club kostet dem SSV-Trainer letztendlich den Job. Andreas Patz übernimmt interimsweise.

Die 3:8-Klatsche beim 1. FC Nürnberg hat Joe Enochs den Job bei Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg gekostet. Der Tabellenletzte entließ am Sonntag den 53-Jährigen, der mit dem Jahn im Sommer noch aufgestiegen war. Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Andreas Patz den Job, teilte der Klub mit. Viel Zeit bleibt Patz nicht, um den SSV aus der Krise zu führen. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) steht im DFB-Pokal gegen Liga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth die nächste Herausforderung an.

"Die gemeinsame Trennung fällt uns und mir persönlich wirklich sehr schwer. Joe hat im Mai 2023 das Amt in einer schwierigen und komplexen Situation übernommen. Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen", sagte SSV-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.