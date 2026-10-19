Mohamed Ali Zoma vom 1. FC Nürnberg fällt wegen einer Schulterverletzung mindestens bis zur Winterpause aus.

Schwerer Schlag für den 1. FC Nürnberg: Senkrechtstarter Mohamed Ali Zoma muss wie befürchtet an der linken Schulter operiert werden und fällt mindestens bis zur Winterpause aus.

Der italienische Neu-Nationalspieler war in den vergangenen Wochen mit seinen Toren und starken Leistungen Garant für den Aufschwung beim Club, der in der 2. Liga als Zweiter auf Aufstiegskurs ist.

Zoma mit sieben Saisontoren

„Momo hat unsere volle Unterstützung bei diesem notwendigen Schritt. Miro (Klose, d. Red.) hat es bereits unmittelbar nach dem Spiel gesagt: Wir haben Qualität im Kader und gute Jungs, die sich nun noch mehr zeigen können“, sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Der 22 Jahre alte Zoma hatte sich die Verletzung am Freitag beim 1:1 in Cottbus zugezogen und war in der 33. Minute aufgrund seiner ausgekugelten Schulter ausgewechselt worden. Der Angreifer erzielte bislang sieben Tore in dieser Saison und feierte zuletzt beim 0:2 gegen Belgien sogar sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft.