Endspiel für Fiél: Hertha-Coach zum Siegen verdammt

Der 44-Jährige will in Düsseldorf den Turnaround schaffen. Alles andere als ein Sieg könnte ihn den Job kosten.

Christian Fiél weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Ein Sieg" sei die unmissverständliche Erwartungshaltung der sportlichen Führung des Fußball-Zweitligisten Hertha BSC an den Trainer. Nach drei Niederlagen in Serie brauche er "nicht darüber zu reden, dass du dieses Spiel einfach gewinnen musst", sagte der 44-Jährige vor seinem mutmaßlich persönlichen Endspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).