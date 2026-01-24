Zagreb-Trainer bestätigt: Schalke holt auch Ljubicic

SID 24.01.2026 • 13:48 Uhr Der 28-Jährige spielte bis Sommer 2025 für den 1. FC Köln - nun kehrt er zurück nach Deutschland. Schon am Sonntag soll er im Stadion sein.

Nächster Transfer-Coup für Schalke 04: Der Zweitliga-Spitzenreiter steht nach dem Wechsel von Edin Dzeko wohl vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Entsprechende Gerüchte bestätigte dessen aktueller Trainer Mario Kovacevic von Dinamo Zagreb am Samstag.

„Ja, er hätte noch besser spielen können, aber ich bin ihm dankbar für alles, was er für Dinamo geleistet hat. Ich wünsche ihm alles Gute bei Schalke“, sagte Kovacevic auf einer Pressekonferenz. Laut Sky soll der 28-jährige Österreicher bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im Stadion sein. Anschließend stehen demnach der Medizincheck und die Vertragsunterschrift an.