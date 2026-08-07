FCH: Schmidt lässt Zukunft weiter offen

SID 07.08.2026 • 11:56 Uhr Beim Heidenheimer Trainer-Urgestein Frank Schmidt liegt der Fokus nur auf dem Zweitliga-Auftakt gegen Osnabrück.

Heidenheims Trainer-Urgestein Frank Schmidt hat erneut die Frage nach seiner Zukunft offen gelassen.

„Das ist völlig uninteressant, ob das meine letzte Saison ist oder nicht. Ich stehe nicht auf dem Platz. Wichtig ist, dass meine Spieler gut vorbereitet sind“, sagte der 52-Jährige vor dem Zweitliga-Auftakt am Samstag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Aufsteiger VfL Osnabrück.

Schmidt geht beim Bundesliga-Absteiger in seine 20. Saison. Der Vertrag des dienstältesten Trainers im deutschen Profifußball läuft im kommenden Sommer aus. Schmidt sprach zuletzt immer wieder davon, dass es „mutmaßlich“ seine letzte Saison beim FCH sein werde. Vorstandsboss Holger Sanwald hat allerdings die Hoffnung auf einen Verbleib seines Kulttrainers noch nicht aufgegeben.

2. Bundesliga: Heidenheim will oben angreifen

Doch zunächst liegt beim kleinen Klub von der Ostalb nach drei Jahren Bundesliga der Fokus auf dem Start in die 2. Liga. Am Ende der Spielzeit soll möglichst die Rückkehr ins Oberhaus stehen. „Wir wollen angreifen“, sagte Schmidt am Freitag. Klarer Favorit sei zwar der VfL Wolfsburg, „aber wir sehen uns schon mit den meisten Mannschaften auf Augenhöhe. Wir sind konkurrenzfähig. Die Erwartungshaltung ist auch völlig in Ordnung für uns.“