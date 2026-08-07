Klose: Das soll sich in Nürnberg "nicht wiederholen"

SID 07.08.2026 • 13:39 Uhr Der Trainer des 1. FC Nürnberg peilt vor dem Zweitligaauftakt einen besseren Start als in den vergangenen Jahren an. Dafür nimmt er auch sich selbst in die Pflicht.

Trainer Miroslav Klose vom 1. FC Nürnberg will in seiner dritten Saison mit dem Fußball-Zweitligisten einen erneuten Fehlstart verhindern und auch weiter an sich selbst arbeiten. „Es ist völlig normal, dass es Dinge gibt, die ich persönlich besser machen kann. Es ist mein Ehrgeiz, aus den Fehlern, die auch ich gemacht habe, zu lernen“, sagte der Weltmeister von 2014 vor dem Saisonstart am Sonntag (13.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Dynamo Dresden.

In seinen ersten beiden Spielzeiten als Trainer des Club belegte Klose die Plätze zehn sowie acht in der Abschlusstabelle. Beide Male aber war er mit seiner jeweils nahezu runderneuerten Mannschaft sehr schlecht gestartet. „Das soll sich nicht wiederholen“, betonte Klose, der im Herbst 2024 und 2025 jeweils auch selbst in die Kritik geraten war.

1. FC Nürnberg will einen erneuten Fehlstart in der zweiten Liga vermeiden

Einige Spieler des neunmaligen deutschen Meisters haben nun sogar den Kampf um den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Von derlei Aussagen hielt sich Klose fern. Für ihn sei „wichtig“, sagte er, „dass wir gut in die Saison starten und von Spiel zu Spiel gehen“, alles andere sei ohnehin „unberechenbar“. Allerdings, ergänzte Klose, sei er auch „genauso selbstbewusst wie meine Spieler und sehr ehrgeizig, ich bin glücklich, dass die Jungs Saisonziele formulieren.“