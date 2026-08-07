St. Pauli verpflichtet isländischen Nationalspieler Thordarson

SID 07.08.2026 • 11:20 Uhr Nach dem Abgang von Jackson Irvine holen die Hamburger mit Gisli Thordarson einen neuen Mittelfeldspieler.

Der FC St. Pauli bastelt weiter an seinem Kader für die in Kürze beginnende Zweitliga-Saison. Zwei Tage vor dem Auftaktmatch gegen Greuther Fürth am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) gab der Bundesliga-Absteiger die Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Gisli Thordarson bekannt.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis vom polnischen Erstligisten Lech Posen ans Millerntor. St. Pauli besitzt eine Kaufoption.

„Gisli hat bereits in jungen Jahren einige Erfahrung gesammelt, auch international“, sagte Sportchef Andreas Bornemann: „Er ist ein körperlich robuster Mittelfeldspieler, der klug Räume erkennt und sowohl mit als auch gegen den Ball strukturiert agiert. Zudem sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial.“

Thordarson holte zwei Meisterschaften in Polen

Thordarson war Anfang 2025 nach Posen gewechselt und mit dem Klub zweimal polnischer Meister geworden. Er ist viermaliger isländischer Nationalspieler.