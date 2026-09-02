Siegt der FCK auch in Magdeburg?

Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg gewann seit dem ersten Duell im deutschen Profifußball fünf seiner sieben Heimspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Heute Nachmittag empfängt der FCM die Pfälzer in der 2. Bundesliga in der Avnet Arena, der Anstoß erfolgt um 13.00 Uhr. Gegen keinen anderen Gegner feierte Magdeburg in diesem Zeitraum so viele Heimsiege wie gegen den FCK.

Magdeburg – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der 1. FC Magdeburg muss auf den gesperrten Innenverteidiger Tobias Müller verzichten. Mit Müller in der Startelf holte Magdeburg seit Beginn der Vorsaison in 25 Zweitliga-Partien durchschnittlich 1,4 Punkte pro Spiel. In 13 Spielen ohne ihn in der Anfangsformation lag dieser Wert bei 0,7 Punkten, die Siegquote sank von 44 auf 23 Prozent. Petrik Sander fehlt damit ein Spieler, der in den zurückliegenden beiden Zweitliga-Spielzeiten häufig zur Startelf gehörte.

1. FC Kaiserslautern mit Serie ohne Niederlage

Der 1. FC Kaiserslautern ist in den ersten vier Zweitliga-Spielen dieser Saison ungeschlagen geblieben und verbuchte zwei Siege sowie zwei Unentschieden.

Dabei kassierten die Roten Teufel nur ein Gegentor – erstmals seit 2015 blieb der FCK zum Saisonstart in vier Zweitliga-Partien ohne Niederlage. Wettbewerbsübergreifend steht die Mannschaft von Torsten Lieberknecht sogar bei sieben Pflichtspielen ohne Niederlage, darunter fünf Siege und zwei Remis. In dieser Serie gelangen dem FCK sechs Weiße Westen.

1. FC Magdeburg setzt auf Baris Atiks Vorlagenserie

Baris Atik bereitete in jedem der fünf Pflichtspiele dieser Saison mindestens ein Tor des 1. FC Magdeburg vor. Mit vier Assists ist der Magdeburger der aktuelle Topvorlagengeber der 2. Bundesliga, hinzu kommen zwei Vorlagen im Pokal. In den ersten vier Spieltagen einer Zweitliga-Saison gelang zuvor nur Edgar Prib für Greuther Fürth eine Vorlage in jeder Partie.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.