Nächster Wolfsburg-Sieg auf St. Pauli?

"Wat wollt ihr denn? Ich kann nicht mehr laufen!"

Der FC St. Pauli empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC St. Pauli geht heute Abend mit einem laufenden Klub-Negativrekord in das Duell: Saison- und wettbewerbsübergreifend warten die Kiezkicker seit 15 Pflichtspielen auf einen Sieg.

Um 20.30 Uhr empfängt der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg im Millerntor-Stadion zur Partie in der 2. Bundesliga. Beide Teams sind aus der Bundesliga abgestiegen, beide Teams trafen am letzten Spieltag der vergangenen Saison (1:3) aufeinander.

St. Pauli – Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL und Sky

: RTL und Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Unter Marcel Rapp startete St. Pauli mit vier sieglosen Partien in die Zweitliga-Saison; nur 1999/2000 und 1994/95 waren die Kiezkicker ebenfalls nach vier Spielen noch ohne Erfolg geblieben.

Taichi Hara sammelte in seinen ersten vier Zweitliga-Einsätzen für den FC St. Pauli drei direkte Torbeteiligungen mit zwei Treffern und einer Vorlage – seit Beginn der Datenerfassung 2006/07 übertrafen bei den Kiezkickern nur Marius Ebbers und Alexander Meier diesen Wert.

VfL Wolfsburg reist mit Glatzel und Auswärtsserie an

Der VfL Wolfsburg ist in der 2. Liga seit 15 Partien ungeschlagen und gewann als eines von drei Teams beide Auswärtsspiele dieser Saison. Robert Glatzel, der nach Hamburg zurückkehrt, erzielte beim vergangenen Spiel gegen Energie Cottbus seine ersten beiden Treffer im Wolfsburger Trikot und steht nun bei 96 Toren in der 2. Bundesliga, dem Höchstwert aller aktuellen Zweitliga-Spieler.

Hauke Wahl trifft zudem auf seinen früheren Klub: Von 2023 bis Mai 2026 absolvierte er 105 Pflichtspiele für den FC St. Pauli und stieg 2024 mit den Kiezkickern in die Bundesliga auf.

FC St. Pauli und VfL Wolfsburg erstmals seit 1995 wieder in der 2. Liga

Es ist das erste Zweitliga-Aufeinandertreffen beider Klubs seit Februar 1995, als sich der VfL Wolfsburg und der FC St. Pauli in Wolfsburg 1:1 trennten. In den vergangenen elf Pflichtspielen gegen St. Pauli verlor der VfL nur einmal: Im Januar 2002 setzte es in der Bundesliga eine 1:3-Auswärtsniederlage.

Wird FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird STP gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf RTL, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.