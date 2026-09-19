Neuer Hoffnungsträger: Wagner unterschreibt in Hannover

Am Samstag bestätigt Martin Kind dem SID die seit einigen Tagen erwartete Einigung.

Großer Name für die 2. Liga: Sandro Wagner (38) wird neuer Trainer von Hannover 96. Das bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind dem SID am Samstag. „Wir sind durch“, sagte der 82-Jährige auf Anfrage. Wagner, ehemaliger Nationalspieler und Assistent des früheren Bundestrainers Julian Nagelsmann, erhält bei den Niedersachsen nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2028 und soll den Tabellen-15. zurück ins Rennen um den Aufstieg führen.

Wagner soll laut Sky allerdings erst am kommenden Montag erstmals das Training leiten, beim Spiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr/Sky) würde der ehemalige Bundesliga-Coach damit noch nicht an der Seitenlinie stehen. Wagner galt früh als Top-Kandidat für die Nachfolge des am vergangenen Montag freigestellten Christian Titz.

Für Wagner ist sein Trainer-Comeback eine große Chance, doch der Druck in Hannover ist ebenfalls groß – schließlich träumt der ambitionierte Traditionsverein seit dem Abstieg 2019 von der Rückkehr in die Bundesliga.

Wagner hatte nach dem Ende seiner Profi-Karriere seine Trainerlaufbahn bei der SpVgg Unterhaching begonnen, mit dem Klub schaffte er 2023 den Aufstieg in die 3. Liga. Dann ging er als Co-Trainer von Ex-Bundestrainer Nagelsmann in die Lehre, zuletzt war Wagner Cheftrainer des FC Augsburg – dort endete seine Amtszeit allerdings nach nur elf Spielen schon wieder.

Hannover hat nach fünf Spieltagen nur vier Punkte auf dem Konto und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück – nun soll mit Wagner die Wende her.