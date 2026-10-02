2. Bundesliga heute: Hannover – St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Hannover 96 empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 bestreitet heute Abend um 20.30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena das Heimspiel gegen den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga.

Für die Niedersachsen ist es die erste Partie vor eigenem Publikum unter Sandro Wagner, nachdem dessen Einstand mit einer 0:3-Niederlage endete. Schiedsrichter der Begegnung ist Felix Prigan.

Hannover – St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro

: RTL Nitro Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Hannover 96 hat nach sieben Partien sieben Punkte auf dem Konto und erlebt damit die schwächste Zweitliga-Saison seit 1990/91. Die vier Niederlagen entsprechen bereits der Anzahl, die die 96er in der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison hinnehmen mussten. Beim 0:3 unter Wagner blieb Hannover zudem erstmals in dieser Spielzeit unter einem Expected Goal und kam auf 0,9 xG.

FC St. Pauli reist mit ungeschlagener Serie nach Hannover

Der FC St. Pauli ist seit vier Zweitliga-Partien ungeschlagen und sammelte in diesem Zeitraum acht Punkte bei einer Torbilanz von +3. Nur Hertha holte an den vergangenen vier Spieltagen mehr Zähler. Die Kiezkicker stellen zudem mit 8,7 xGa den niedrigsten Expected-Goals-Against-Wert der Liga und ließen erst 91 gegnerische Abschlüsse zu.

FC St. Pauli gegen Hannover 96 seit vier Duellen ohne Niederlage

Der FC St. Pauli ist seit vier Zweitliga-Spielen gegen Hannover 96 unbesiegt und kommt in dieser Serie auf zwei Siege sowie zwei Unentschieden. Das jüngste Duell entschieden die Hamburger auswärts mit 2:1 für sich. Zwei Zweitliga-Siege in Folge gegen Hannover gelangen St. Pauli zuletzt 1994.

Wird Hannover 96 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live bei RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV bei RTL Nitro, kann das Spiel auch bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hannover 96 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.