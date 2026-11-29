Der 1. FC Magdeburg setzt seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga fort. Energie Cottbus stürzt hingegen auf den letzten Rang ab.

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Aufstiegsplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander besiegte Energie Cottbus mit 2:1 (1:0) und ist nach dem dritten Erfolg in Serie nun Tabellenzweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter Hertha BSC.

Garcia MacNulty (45.+2) und Mateusz Zukowski (77.) erzielten die Magdeburger Tore. Cottbus wartet trotz des Treffers von Dmytro Bohdanow (87.) nun seit acht Spielen auf einen Sieg, das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz stürzte auf den letzten Platz ab.

Die Gäste bereiteten dem Favoriten zunächst allerdings Probleme. Cottbus machte die Räume eng, nahm die Zweikämpfe leidenschaftlich an und verteidigte konzentriert. So verging fast eine halbe Stunde bis zur ersten Torchance. Magdeburgs Torjäger Zukowski scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an Torhüter Marcel Lotka (28.).

Magdeburg belohnt sich gegen Cottbus

Die Gastgeber hatten in der Folge viel Ballbesitz und suchten weitere Lücken im Defensivverbund von Energie. Bei einem Freistoß von Felipe Chavez war aber erneut Lotka zur Stelle (35.), auch Zukowski fand im Schlussmann der Gäste seinen Meister (45.+1). Die anschließende Ecke nutzte Innenverteidiger MacNulty aber zur verdienten Führung.

Magdeburg suchte zu Beginn des zweiten Durchgangs die Entscheidung. Zukowski vergab jedoch drei Chancen innerhalb weniger Minuten (46., 47., 50.). Das wäre fast bestraft worden. Tolcay Cigerci traf bei der ersten guten Möglichkeit von Cottbus aber nur den Pfosten (53.). Zukowski legte mit seinem siebten Saisontor nach, der Anschlusstreffer kam für die Gäste zu spät.

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