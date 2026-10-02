Der 1. FC Heidenheim empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 hat seine ersten drei Heimspiele dieser Saison in der 2. Bundesliga gewonnen und empfängt den 1. FC Kaiserslautern heute Abend um 18.30 Uhr in der Voith-Arena.

Für beide Klubs ist es das erste Zweitliga-Duell seit der Saison 2022/23, als die beiden Aufeinandertreffen jeweils 2:2 endeten.

Heidenheim – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Heidenheim steht nach sechs Zweitligaspielen bei 13 Punkten und damit so gut da wie nie zuvor zu diesem Saisonzeitpunkt. Der FCH traf in jeder der bisherigen sechs Partien und erzielte dabei 14 Tore, kassierte allerdings auch zwölf Gegentreffer. In der Voith-Arena ist die Heidenheimer Punktausbeute bislang makellos: Alle drei Heimauftritte endeten mit einem Sieg.

1. FC Kaiserslautern baut auf seine Defensive

Der 1. FC Kaiserslautern gewann drei seiner vergangenen vier Zweitligaspiele und stellt mit vier Gegentoren die beste Defensive der Liga. Vier weiße Westen sind ebenfalls Bestwert im Wettbewerb.

Auswärts blieb der FCK in dieser Saison bereits zwei Mal ohne eigenen Treffer und hat seit Beginn der vergangenen Spielzeit in der Hälfte seiner 20 Zweitliga-Gastspiele nicht getroffen.

1. FC Heidenheim gegen 1. FC Kaiserslautern: Heimbilanz und direkte Duelle

In fünf Zweitliga-Heimspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern blieb der 1. FC Heidenheim ungeschlagen, drei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche.

Auch bei ruhenden Bällen gibt es zwei auffällige Werte: Heidenheim kommt bereits auf neun Standardtore, darunter sieben Treffer nach Ecken, während Kaiserslautern erst ein Gegentor nach einem ruhenden Ball zuließ.

DEINE MEINUNG

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.