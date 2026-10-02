2. Bundesliga heute: Kiel – Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Holstein Kiel empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Holstein Kiel empfängt die SG Dynamo Dresden heute Nachmittag um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion zum Duell in der 2. Bundesliga. Schiedsrichter Timo Gerach ist für die Partie angesetzt.

Kiel – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Holstein Kiel ist nach acht Spielen noch ohne Sieg und hat mit fünf Punkten den schwächsten Saisonstart der Vereinsgeschichte in der eingleisigen 2. Liga hingelegt. Die Störche blieben zudem saisonübergreifend zehn Zweitliga-Partien nacheinander sieglos, spielten in der Liga zuletzt zweimal ohne eigenen Treffer und stellen mit sieben Toren die zweitschwächste Offensive.

SG Dynamo Dresden mit Problemen in der Fremde

Die SG Dynamo Dresden reist mit einer Auswärtsserie von sechs sieglosen Zweitliga-Spielen an und gewann nur eines der vergangenen elf Gastspiele im Unterhaus. Vincent Vermeij traf in der Vorsaison dreimal gegen Holstein Kiel, wartet aktuell jedoch seit fünf Zweitliga-Einsätzen auf ein Tor; Niklas Hauptmann erzielte dagegen in den vergangenen zwei Ligaspielen jeweils einen Treffer.

Holstein Kiel gewann alle Zweitliga-Heimduelle gegen Dynamo Dresden

In zehn Zweitliga-Duellen mit Holstein Kiel verbuchte Dynamo Dresden nur einen Sieg, das jüngste Aufeinandertreffen gewann Dresden im Mai mit 2:1 im eigenen Stadion. Im Holstein-Stadion stehen für Dynamo in der 2. Bundesliga dagegen fünf Niederlagen aus fünf Spielen, während Kiel nur eines seiner vergangenen acht Zweitliga-Heimspiele verlor und in dieser Saison bereits viermal zu Hause remis spielte.

Wird Holstein Kiel gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSV gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Holstein Kiel gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.