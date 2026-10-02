2. Bundesliga heute: St. Pauli – KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

St. Paulis Branimir Hrgota steht vor seinem 200. Einsatz in der 2. Bundesliga und kann damit als erster Schwede diese Marke in der 2. Liga erreichen.

Der FC St. Pauli empfängt den Karlsruher SC heute Nachmittag um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion. Schiedsrichter der Partie ist Lukas Benen.

St. Pauli – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

St. Pauli muss auf Tomoya Ando verzichten, der am vergangenen Spieltag Gelb-Rot sah. Der Defensivspieler weist bei den Kiezkickern mit 88 Prozent die beste Passquote in dieser Zweitliga-Saison auf. Unter Marcel Rapp ist der FC St. Pauli seit drei Pflichtspielen ungeschlagen und verbuchte dabei einen Sieg sowie zwei Unentschieden.

Karlsruher SC wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg

Der Karlsruher SC reist mit fünf Punkten aus sechs Spielen ans Millerntor und ist seit fünf Zweitliga-Partien ohne Sieg. Für die Badener ist es der schwächste Saisonstart in der 2. Bundesliga seit der Spielzeit 2020/21. Maximilian Senft und seine Mannschaft blieben zudem zuletzt in zwei Ligaspielen nacheinander ohne eigenen Treffer.

FC St. Pauli mit starker Serie gegen den Karlsruher SC

Der FC St. Pauli verlor nur eines seiner vergangenen sieben Zweitliga-Duelle mit dem Karlsruher SC, musste sich jedoch im jüngsten Vergleich im April 2024 mit 1:2 geschlagen geben. Auswärts wartet der KSC saisonübergreifend seit sechs Spielen in der 2. Bundesliga auf einen Sieg, darunter drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Wird FC St. Pauli gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird STP gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC St. Pauli gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.