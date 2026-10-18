Bielefeld dreht Partie nach Abwehrfehler

Arminia Bielefeld leistet sich gegen Osnabrück zunächst einen groben Patzer, doch dann drehen die Ostwestfalen die Partie.

Arminia Bielefeld befindet sich in der 2. Bundesliga auf dem Vormarsch. Die zu Hause weiterhin ungeschlagenen Ostwestfalen besiegten den VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und verbesserten sich auf Rang acht.

Robin Meißner brachte die nun seit vier Partien sieglosen Gäste zwar in Führung (16.), Maximilian Bauer gelang aber der schnelle Ausgleich (26.). Joker Jannik Rochelt sorgte für den Sieg (85.).

Osnabrück nutzt Bielefeld-Patzer

Bielefeld begann dominant, brachte sich durch haarsträubende Fehler aber selber in große Not. Nach einem ganz schwachen Rückpass von Stefano Russo scheiterte Meißner noch an Jonas Kersken (7.), neun Minuten später war aber auch Arminias Torhüter machtlos.

Meißner spritzte bei einem Rückpass von Arne Sicker dazwischen, umkurvte Kersken und schob zur Osnabrücker Führung ein. Die Gastgeber zeigten sich aber nur kurz geschockt. Kapitän Bauer köpfte eine Freistoß-Flanke von Sicker zum Ausgleich ein.

Nach dem Wechsel tat sich zunächst nicht viel, dann hatten die Bielefelder Pech. Joel Grodowski verlängerte eine Hereingabe an den Innenpfosten (63.). Grodowski vergab auch zwei weitere gute Möglichkeiten (69., 75.), der eingewechselte Rochelt machte es besser.

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