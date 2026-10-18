Dresden atmet im Ost-Duell auf

Die Sachsen feiern gegen den 1. FC Magdeburg einen wichtigen Sieg. Die Gäste verpassen den Sprung auf Rang drei.

Befreiungsschlag im stimmungsvollen Ost-Duell: Dynamo Dresden hat in der 2. Bundesliga einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Die Sachsen schlugen den ideenlosen 1. FC Magdeburg, der den Sprung auf den Relegationsplatz verpasste, mit 2:0 (1:0) und verließen die Abstiegsränge.

Niklas Hauptmann (9.) und Simon Straudi (50.) schossen den erst zweiten Saisonsieg für das Team von Thomas Stamm heraus. Magdeburg ließ nach zuletzt starken Leistungen die nötige Effizienz vor dem Tor vermissen und bleibt mit vier Siegen bei drei Niederlagen im oberen Tabellenmittelfeld hängen.

„So ein Derbysieg tut einfach unglaublich gut – mit dem Druck, der vorher auf dem Kessel war aufgrund der Tabellensituation“, sagte Dresdens Kapitän Hauptmann: „Wir sind sehr leidensfähig gewesen gegen ein sehr spielstarkes Team.“

Dresden geht per Elfer in Führung

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte wurde ein Foul von Tobias Müller im Strafraum den Magdeburgern zum Verhängnis – Hauptmann blieb vom Punkt cool. Straudi legte kurz nach der Pause nach, weil der FCM den Ball nach einer Hereingabe nicht geklärt bekam.

Anschließend hatte Dynamo-Angreifer Vincent Vermeij gleich mehrfach die Entscheidung auf dem Fuß – FCM-Stürmer Baris Atik sorgte in der Schlussphase auf der Gegenseite beinahe noch einmal für Spannung, zielte aber knapp rechts vorbei (81.).

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