Dynamo verspielt in Osnabrück spät einen Erfolg.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den ersten Auswärtssieg der Saison spät verspielt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm musste sich bei Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem 1:1 (1:0) begnügen und bleibt damit im Tabellenkeller.

Niklas Hauptmann (38.) brachte die Sachsen zunächst in Führung, Robin Fabinski (87.) gelang aber noch der Ausgleich. Osnabrück liegt damit weiter im Tabellenmittelfeld.

Die Gäste begannen dominant, nach 20 Minuten hatte Dynamo rund 75 Prozent Ballbesitz. Große Chancen erspielten sich die Sachsen zunächst aber nicht. Osnabrück stand in der Defensive stabil und lauerte auf Umschaltmomente. Der Abschluss von Bernd Riesselmann war aber zu harmlos (35.). Die Dresdner Führung war nicht unverdient. Nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Jonas Sterner und Tobias Raschl stand Kapitän Hauptmann richtig.

Die Gäste suchten auch nach dem Wechsel den Weg nach vorne. Ein Schuss von Robert Wagner verfehlte sein Ziel knapp (49.). Osnabrück war in der Folge zwar bemüht, tat sich aber schwer, klare Chancen zu erspielen. Dann drückte Fabinski den Ball per Kopf aus kurzer Distanz über die Linie.