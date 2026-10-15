Fabian Reese zieht Social-Media-Reißleine

Fabian Reese zieht sich vorerst aus Social Media zurück. Der Offensivspieler des VfL Wolfsburg wurde zuletzt häufig angefeindet.

Fabian Reese hat seinen Instagram-Account deaktiviert. Dem Profil des VfL-Wolfsburg-Profis folgten zuletzt mehr als 100.000 Menschen.

Der 28-Jährige steht seit seinem Wechsel von Hertha BSC nach Wolfsburg im Sommer regelmäßig im Fokus. Bei mehreren Auswärtsspielen wurde der frühere Berliner Publikumsliebling ausgepfiffen, zudem sah er sich in den sozialen Netzwerken mit zahlreichen Anfeindungen konfrontiert.

Fabian Reese deaktiviert seinen Instagram-Kanal Fabian Reese deaktiviert seinen Instagram-Kanal © IMAGO/Darius Simka

Anfeindungen belasteten Wolfsburg-Profi Reese

Wie sehr ihn die Situation belastet, hatte Reese bereits Ende August nach einem Spiel beim Karlsruher SC deutlich gemacht. „Mir tut es sehr weh. Es ist einfach verletzend“, sagte der Offensivspieler damals.

Auch seine Verlobte Johanna Grünewald äußerte sich zuletzt zu den Auswirkungen der öffentlichen Kritik. In einem Social-Media-Beitrag schrieb sie: „Das ist ja genau das, was diesen Sport so besonders macht (…). Was ich aber unterschätzt habe, ist, wie sehr Worte treffen können.“

Reese hatte sich während seiner Zeit bei Hertha zu einer Identifikationsfigur entwickelt. Entsprechend groß fiel die Enttäuschung vieler Fans aus, als er sich für einen Wechsel zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg entschied.