Arminia gewinnt dank Doppelpacker Joel Grodowski gegen Eintracht Braunschweig. Die Arminia verschafft sich Luft im Abstiegskampf.

Arminia Bielefeld hat das Mittelfeld-Duell gegen Eintracht Braunschweig gewonnen und sich vorerst ein Polster auf die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Beim 3:1 (2:0) zum Auftakt des 10. Spieltags trafen Maximilian Großer (24.) und Joel Grodowski (27./68.) mit seinen Treffern sechs und sieben im fünften Heimspiel für die Arminia, Aaron Opoku sorgte zwischenzeitlich für den Anschluss (55.).

Bielefeld stellte damit auf 14 Punkte, Braunschweig (10) hat weiter nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Braunschweig kann Schwung aus Derbysieg nicht mitnehmen

Den Braunschweigern habe der Derbysieg am letzten Wochenende gegen Hannover 96 (2:0) „brutal gutgetan“, sagte Trainer Lars Konetka vor dem Anpfiff bei Sky. Beide Teams waren unter der Woche nicht im DFB-Pokal gefordert, daher ausgeruht – und Spektakel war mit 15 Toren in den letzten vier Spielen auf der Bielefelder Alm vorprogrammiert.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Großer, der eine Woche zuvor mit seinem kuriosen Handspiel bei der Last-Minute-Pleite bei Hertha BSC (0:1) noch der große Pechvogel war, verwertete eine Flanke von Arne Sicker per Flugkopfball. Drei Minuten später legte Grodowski nach. Nach dem Seitenwechsel machte es Opoku noch einmal spannend, doch erneut Grodowski stellte den alten Abstand wieder her und baute damit seine beeindruckende Heimquote aus. Auswärts wartet der 28-Jährige noch auf einen Treffer.

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