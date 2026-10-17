Torsten Lieberknecht feiert ein besonderes Jubiläum in der zweiten Liga. Sein 1. FC Kaiserslautern ist im eigenen Stadion weiter ohne Gegentor.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat das dritte Heimspiel in Folge gewonnen und die Aufstiegsränge weiterhin fest im Blick. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte den VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und bleibt im heimischen Stadion damit weiter ohne Gegentor.

Für Lieberknecht gab es ein besonderes Jubiläum: Der 53-Jährige absolvierte als Spieler und Trainer sein insgesamt 500. Spiel in der 2. Liga. 152 davon aktiv auf dem Rasen und 348 als Trainer an der Seitenlinie.

Der 1. FC Kaiserslautern gewann gegen den VfL Bochum und bleibt zuhause ohne Gegentor Der 1. FC Kaiserslautern gewann gegen den VfL Bochum und bleibt zuhause ohne Gegentor © IMAGO/Jan Huebner

Milos Lukovic (31.) brachte den FCK in Führung, Semih Sahin (75.) traf per Foulelfmeter zum Endstand. Beim VfL, der nach acht Ligaspielen erst fünf Tore erzielt hat, werden die Sorgen durch die dritte Niederlage in Serie immer größer – die Abstiegsplätze rücken näher.

Debütant bringt Kaiserslautern in Führung

Auf dem stimmungsvollen Betzenberg standen die beiden besten Abwehrreihen der Liga zunächst stabil und stellten die Offensive des Gegners vor Probleme, Chancen zu kreieren. So brachte Zweitligadebütant Lukovic die Roten Teufel mit der ersten guten Gelegenheit der Partie in Führung, als er den Ball überlegt durch die Beine von Torhüter Timo Horn schob.

Auch nach der Pause blieben die laut Lieberknecht „außergewöhnlich guten Offensivspieler“ der Gäste zunächst blass. Stattdessen kam der FCK zur nächsten Chance, doch Naatan Skyttä köpfte zu ungenau (66.). Sahin machte mit seinem verwandelten Foulelfmeter alles klar.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)