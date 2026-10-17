Hetzjagd gegen Reese? Sein Trainer stellt etwas klar

Der VfL Wolfsburg sorgt einmal mehr für Spektakel. Im Absteiger-Duell mit Heidenheim setzen die Wölfe ein Statement.

In einem mitreißenden Duell der Erstliga-Absteiger hat der VfL Wolfsburg seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Eine Woche nach dem 4:4-Spektakel in Nürnberg gewannen die Niedersachsen mit 3:1 (2:1) gegen den 1. FC Heidenheim und rückten zumindest vorerst auf den dritten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga vor.

Alexander Bernhardsson (1.) sorgte für einen Blitzstart der Wölfe, auch Robert Glatzel (45.+1) und Muhammed Damar (65.) trafen beim vierten Saisonsieg des VfL, der in der Tabelle an Heidenheim vorbeizog. Der FCH verlor nach fünf Spielen erstmals wieder, der Treffer von Kapitän Patrick Mainka (21.) reichte nicht.

Wolfsburg gewann das Absteiger-Duell gegen Heidenheim Wolfsburg gewann das Absteiger-Duell gegen Heidenheim © IMAGO/Jan Huebner

Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch: Nach 15 Sekunden rettete Torhüter Timon Wellenreuther erstmals für Wolfsburg, auf der Gegenseite schlug Bernhardsson keine 20 Sekunden später aus dem Rückraum zu. Es folgte ein Offensivspektakel mit zahlreichen Abschlüssen.

Heidenheimer Treffer aberkannt

Alessandro Vogt traf, aufgrund einer Abseitsposition zählte das Heidenheimer Tor aber nicht (12.). Vogt scheiterte dazu am starken Wellenreuther (20.), ehe Mainka per Kopf nach mehreren Großchancen den verdienten Ausgleich erzielte. Wolfsburg bestrafte den Chancenwucher der Gäste vor der Pause: Bernhardsson traf zwar den Pfosten (45.), kurz darauf war Glatzel mit einem Kopfball jedoch zur Stelle.

Das Tempo blieb in der zweiten Halbzeit hoch. Heidenheim drängte auf den erneuten Ausgleich, Wolfsburg konterte dagegen immer wieder gefährlich – und schlug eiskalt zu. Bei Damars Treffer zum 3:1 wurde der Ball unhaltbar abgefälscht.

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