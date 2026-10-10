Aufatmen in Darmstadt. Die Lilien machen mit dem zweiten Sieg in sieben Spielen vorerst einen Sprung in der Tabelle und geben die Rote Laterne weiter.

Zweitligist Darmstadt 98 hat dank des zweiten Saisonsieges verlassen und die Rote Laterne an Holstein Kiel abgegeben.

Vor heimischer Kulisse gewannen die Lilien am siebten Spieltag 3:1 (1:1) gegen Energie Cottbus. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, die vor der Länderspielpause noch eine klare 1:5-Niederlage beim VfL Wolfsburg kassiert hatte, kletterte mit nun sieben Punkten vom 18. auf den 13. Rang.

Florian Kohfeldt hat mit dem SV Darmstadt 98 einen wichtigen Sieg eingefahren Florian Kohfeldt hat mit dem SV Darmstadt 98 einen wichtigen Sieg eingefahren © IMAGO/HMB-Media

In einer von Beginn an turbulenten Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten gelang den Gästen die frühe Führung (4.). Nach einem langen Ball vom eigenen Sechzehner, bei dem sich Darmstadts Innenverteidigung verschätzte, lief Justin Butler frei auf das Tor zu. Darmstadt tat sich insgesamt schwerer, glich aber durch den ersten Saisontreffer von Noah Weißhaupt (36.) aus.

In der zweiten Halbzeit passierte deutlich weniger. In der Schlussviertelstunde machten die Gastgeber jedoch noch einmal Druck. Aleksandar Vukotic, der noch beim Gegentor gepatzt hatte, traf nach einer Ecke zum 2:1 (77.). Wenig später machte Yannik Lührs (88.) alles klar.

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