Nach sieben Siegen in sieben Spielen kommt Tabellenführer Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus. Tim Walter besteht sein Endspiel.

Serie gerissen, Rekord verpasst: Hertha BSC hat ausgerechnet beim bisherigen Schlusslicht Holstein Kiel erstmals in dieser Zweitliga-Saison Federn gelassen.

Durch das 0:0 nach sieben Siegen in sieben Spielen gehört der alleinige Startrekord der Liga weiterhin Hannover 96, die Niedersachsen hatten 1986/87 die ersten acht Begegnungen gewonnen.

Der hadernde Josip Brekalo (r.) Der hadernde Josip Brekalo (r.) © IMAGO/Ole Jacobsen

Kiel bleibt zwar das einzige Team der Liga ohne Sieg, für den zuletzt kritisierten Trainer Tim Walter war der Punkt aber ein unerwarteter Erfolg. Zumindest bis Sonntag kletterten die Störche auf den 16. Platz.

„Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieser Rekord in Verbindung mit meinen Jungs gebracht wird“, hatte Berlins Trainer Stefan Leitl vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Doch dafür tat seine Mannschaft zunächst zu wenig. Die Berliner waren in einer umkämpften Partie zwar die bessere Mannschaft, Oluwaseun Adewumi nutzte seine Chancen (11./15.) aber nicht.

Kurz nach der Pause hatte Adrian Kapralik sogar die Kieler Führung auf dem Fuß (48.). „Es geht nicht um mich, es geht um den Verein“, hatte Coach Walter vor dem Spiel gesagt. Seine Elf warf in der Schlussphase gegen immer stärkere Herthaner dann auch alles in die Waagschale.