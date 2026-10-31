Bundesliga-Absteiger Wolfsburg ist auch dank Fabian Reese für das Topspiel bei Hertha BSC gerüstet.

Angeführt von Fabian Reese hat der VfL Wolfsburg seine Aufstiegsambitionen in der 2. Bundesliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl besiegte nach einem Tor und einer Vorlage von Reese den VfL Osnabrück 2:0 (1:0) und kletterte zumindest bis zum Sonntag auf Platz zwei. Aufsteiger Osnabrück liegt weiter im Tabellenmittelfeld.

Reese brachte die nun seit fünf Spielen ungeschlagenen Gastgeber sehenswert in Führung (30.), Muhammed Damar legte nach (50.). Damit sind die Wolfsburger für das Topspiel am kommenden Samstag beim Spitzenreiter Hertha BSC gerüstet, für Reese ist es eine brisante Rückkehr.

Fabian Reese (r.) traf sehenswert für Wolfsburg gegen Osnabrück Fabian Reese (r.) traf sehenswert für Wolfsburg gegen Osnabrück © IMAGO/STEINSIEK.CH

Reese freut sich auf Duell mit Hertha BSC

Reese blickt voller Vorfreude auf das Duell mit seinem Ex-Klub. „Die letzten drei Jahre in Berlin waren unglaublich. Ich durfte da ganz viel erleben. Umso schöner ist, es wieder zurückzukommen. Natürlich wird es für mich jetzt sehr ungewohnt sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf das Spiel. Das ist die Hauptsache. Es ist ein absolutes Topspiel. Ich freue mich, dass beide Mannschaften in diesen Positionen stehen. Das ist einfach eine schöne Sache“, sagte Reese bei Sky.

Mit seinem Wechsel nach Wolfsburg hatte der 28-Jährige im Sommer für Schlagzeilen gesorgt, die Reaktionen der Hertha-Fans fürchtet der Offensivspieler nicht. „Ich wurde die letzten Wochen gut darauf vorbereitet. Jetzt wird es vielleicht noch mal ein Dezibel lauter. So ist das. Das halte ich nicht auf. Ich konzentriere mich auf das Gute, auf die Menschen, die ich wiedersehen darf, auf die Freunde, Kollegen, Mitspieler. Meine Familie wird da sein“, sagte Reese.

Reese schlenzt in den Winkel

Der Bundesliga-Absteiger aus Wolfsburg begann dominant und hatte durch Damar die erste gute Möglichkeit (24.). Dann erkämpfte sich Reese gegen Adrian Beck den Ball und schlenzte ihn sehenswert in den Winkel. Niklas Wiemann verpasste für die Gäste den Ausgleich (45.).

Nach dem Wechsel stand wieder der starke Reese im Mittelpunkt. Er setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch und hatte das Auge für Damar, der ohne Probleme erhöhte. Kapitän Maximilian Arnold verfehlte das Osnabrücker Tor mit einem Freistoß nur knapp (63.).

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