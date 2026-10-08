Der 1. FC Nürnberg kann seinen Vorsprung auf den VfL Wolfsburg weiter ausbauen - vom Aufstieg will Trainer Miroslav Klose aber noch nicht reden.

Der Zweite trifft auf den Vierten, erwartet werden mindestens 44.000 Fans – mehr Topspiel als zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg am Samstagabend (20.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga geht kaum. Das sieht auch der Weltmeister von 2014 so. „Wenn man die ersten sechs Saisonspiele sieht und die Qualität bei Wolfsburg und auch von uns, dann können wir zu Recht von einem Topspiel sprechen“, sagt Club-Trainer Miroslav Klose.

Der Abstand zwischen den bislang unbesiegten Nürnbergern und dem Absteiger beträgt allerdings schon fünf Punkte, bei einem Sieg der Gastgeber wären es acht. Klose freilich behautet scheinbar ungerührt, er habe auf die Tabelle „gar nicht draufgeguckt“. Wenn sich der Vorsprung vergrößere, „ist es schön, das heißt aber nicht, dass wir aufsteigen“. Wenn seiner Mannschaft ein „fantastisches Spiele“ gelinge, sei allerdings die Chance hoch, „dass viele Punkte hierbleiben“.

Klose gibt Update zu Nürnberg-Spieler Becker

Verzichten muss Klose allerdings auf seinen Leistungsträger Finn Ole Becker. Der Mittelfeldspieler ließ in der Länderspielpause einen schon länger geplanten Eingriff am Innenmeniskus vornehmen und wird für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Sein Heilungsverlauf ist gut und läuft nach Plan“, versicherte der Trainer. Wer Becker ersetzen wird, wollte er nicht verraten. „Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und uns intern festgelegt.“

Dass die Nationalspieler Adam Markhiev (Finnland) und Alexios Kalogeropoulos (U21 von Griechenland) in der Länderspielphase „viele Minuten“ bekommen hatten, stört Klose nicht. „Ich sehe das nur als Vorteil. Dadurch baut man Fitness auf. Am Samstag lassen wir sie los.“ Das gilt auch für Torjäger Mohamed Ali Zoma, der sich nun italienischer Nationalspieler nennen darf. „Das ist für uns einfach nur schön“, betonte Klose: „Er wird da jetzt nicht aufhören, sondern noch einen draufsetzen wollen.“

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