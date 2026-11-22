Der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück treten im Kampf gegen den Abstieg auf der Stelle. Die Karlsruher lassen einige gute Chancen liegen.

Beide Mannschaften wollten den Befreiungsschlag schaffen – doch der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück treten im Abstiegskampf auf der Stelle. Im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga trennten sich die beiden Klubs nach einer zähen Partie mit 0:0 und verpassten so die Chance, im Kampf um den Klassenverbleib wichtige Punkte zu sammeln.

Sowohl der KSC als auch die Lilien haben damit wie Darmstadt 98 auf dem Relegationsplatz zwölf Punkte auf dem Konto.

KSC gefährlicher und Osnabrücker Torflaute

Der KSC war zu Hause im Wildpark die insgesamt aktivere Mannschaft gegen offensiv meist zu harmlose Osnabrücker. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft erspielte sich dabei auch mehrere Gelegenheiten, scheiterte dann aber am gut aufgelegten Osnabrück-Keeper Jonas Krumrey – wie etwa beim Versuch von Christoph Kobald (66.).

Osnabrück vergab auf der anderen Seite den späten Lucky Punch durch Patrick Kammerbauer und Daniel Kofi Kyereh (82.). Die Lila-Weißen bleiben so auch im dritten Spiel in Serie ohne eigenen Treffer.

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