Der KSC kassiert in der 2. Bundesliga eine heftige Pleite. Gegner Magdeburg schießt sich derweil für die Bayern warm.

Zweitligist 1. FC Magdeburg hat vor dem Pokal-Kracher beim FC Bayern viel Selbstvertrauen gesammelt und sich näher an die Aufstiegsplätze geschoben. Das Team von Trainer Petrik Sander feierte mit einem 6:1 (1:0) gegen den Karlsruher SC den vierten Heimsieg in Folge. Der KSC, der erst in der vergangenen Woche nach sechs Spielen ohne Sieg einen Befreiungsschlag gelandet hatte, fällt in der Tabelle vorerst auf Rang 15 zurück.

In einer aufgeladenen Partie traf Mateusz Zukowski per Foulelfmeter (39). Nach dem Wechsel erhöhte der nervenstarke Pole mit einem weiteren Strafstoß (51.). Anselmo Garcia MacNulty (54.), Emmanuel Iyoha (59.) und Roko Simic (66.) machten im Anschluss alles klar. Der Ehrentreffer gelang Deniz Ofli (82.), Leon Mergner (90.+3) machte das halbe Dutzend für Magdeburg voll.

Magdeburg lässt Karlsruhe keine Chance

Die Gäste erwischten den besseren Start und verpassten die frühe Führung aufgrund einer Abseitsposition von Torschütze Noel Eichinger (8.). Wenig später ereilte Zukowski dasselbe Schicksal auf der Gegenseite (18.). Danach wurde der FCM aktiver und bestimmte auch in der zweiten Halbzeit das Spiel.

Sander setzte in seiner Aufstellung unter anderem auf den von Bayern geliehenen Felipe Chavez. In der 2. Runde des DFB-Pokals am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) könnte der 19-Jährige gegen die Münchner auf dem Platz stehen. Karlsruhe gastiert bereits am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach.

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