Der FC Energie Cottbus empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im LEAG Energie Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der ungeschlagene Tabellenführer Hertha BSC ist am Sonntag beim FC Energie Cottbus zu Gast. Die Partie der 2. Bundesliga im LEAG Energie Stadion beginnt um 13.30 Uhr, Schiedsrichter ist Florian Exner.

Cottbus – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Energie Cottbus hat keines seiner vergangenen sechs Zweitligaspiele gewonnen: Vier Unentschieden und zwei Niederlagen stehen in diesem Zeitraum für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz zu Buche. Auch zu Hause blieb die Ausbeute bislang überschaubar – aus den ersten fünf Heimspielen holten die Lausitzer einen Sieg.

Hertha BSC erhält Zuspruch von Union-Boss Heldt

Der Höhenflug der Hertha wird auch beim Berliner Stadtrivalen Union verfolgt. Dessen Geschäftsführer Horst Heldt erklärte unter der Woche, dass er Hertha den Aufstieg in die Bundesliga gönne – vorausgesetzt, Union bleibt selbst erstklassig. „Die Hauptstadt kann zwei Fußballklubs in der ersten Liga definitiv vertragen“, sagte Heldt. Zugleich erinnerte er daran, dass Union bereits seit acht Jahren in der Bundesliga spielt.

Cottbus gegen Hertha: Unterschiedliche Bilanzen

In der Bundesliga gewann Cottbus sieben der zwölf Begegnungen mit Hertha, in der 2. Bundesliga blieben die Lausitzer in vier Duellen dagegen ohne Sieg. Die beiden Klubs trafen im Unterhaus in den Spielzeiten 2010/11 und 2012/13 aufeinander.

Wird FC Energie Cottbus gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCE gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Energie Cottbus gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Energie Cottbus gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.