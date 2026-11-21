Mit zwei schnellen Treffern nach Anpfiff und Wiederanpfiff kommen die Kiezkicker wieder in die Erfolgsspur.

Der FC St. Pauli hat seinen Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum gewann der Bundesliga-Absteiger erstmals nach vier Spielen ohne Sieg wieder. Mit dem verdienten 2:0 (1:0) sprangen die Kiezkicker auf Rang acht, verschafften sich aber vor allem Platz zur Abstiegszone.

Nur ein Punkt hatte St. Pauli vor dem Anpfiff am Millerntor von einem direkten Abstiegsplatz getrennt. Entsprechend belastet war die Atmosphäre im Kiez. Nach den jüngsten zwei Niederlagen samt sieben Gegentreffern habe es sogar Aussprachen in kleineren Gruppen gegeben, berichtete Kapitän David Nemeth.

Sie wirkten – und zwar sofort: Youssoupha Niang, Leihgabe des 1. FC Köln, traf in der 3. Minute zur frühen Führung. St. Pauli war spielbestimmend, doch hatte auch Glück, dass Bochums Berkan Taz nur den Pfosten traf (29.). Auch nach der Pause schlugen die Gastgeber blitzschnell zu. Tomoya Ando stand nach einem Freistoß goldrichtig und staubte zum 2:0 ab (47.). Danach erspielte sich St. Pauli zahlreiche weitere Gelegenheiten, betrieb aber Chancenwucher.

Bochum bleibt durch die Niederlage im Mittelfeld der Liga stecken. Mit 14 Punkten liegt der VfL auf Rang elf.