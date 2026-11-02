Der 1. FC Nürnberg empfängt heute die Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg empfängt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist heute Mittag um 13.00 Uhr.

Nürnberg – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Piet Scobel erzielte zuletzt seinen sechsten Saisontreffer und liegt damit ein Tor hinter Nürnbergs bestem Schützen Mohamed Alì Zoma. Auf Zoma muss der Club um Trainer Miroslav Klose verletzungsbedingt verzichten.

Miroslav Klose ist mit dem 1. FC Nürnberg mittendrin im Rennen um den Aufstieg Miroslav Klose ist mit dem 1. FC Nürnberg mittendrin im Rennen um den Aufstieg © IMAGO/Zink

Braunschweig mit vier Auswärtsniederlagen in Folge

Eintracht Braunschweig startete mit einem 6:1-Sieg in Magdeburg in die Zweitliga-Saison, verlor danach aber vier Auswärtsspiele in Folge. Schiedsrichter der Begegnung ist Justin Hasmann.

Nürnberg zu Hause lange ungeschlagen gegen Braunschweig

In den vergangenen 13 Pflichtspielen gegen die Eintracht blieb der Club zu Hause unbesiegt – zehn Siege und drei Unentschieden stehen in dieser Serie. Braunschweigs bisheriger Auswärtssieg in Nürnberg liegt lange zurück: In der Bundesliga gewann die Eintracht dort 1979 mit 3:0.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.