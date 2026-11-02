2. Bundesliga heute: Nürnberg – Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Als Tabellenzweiter empfängt der 1. FC Nürnberg heute Mittag den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga. Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist um 13.00 Uhr.

2. Bundesliga heute: Nürnberg – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Beim Club ist die Nachfolge von Sportvorstand Joti Chatzialexiou geklärt: Dieter Frey wurde unter der Woche vorgestellt. Der 54-Jährige war zuvor für den Nürnberger Nachwuchs verantwortlich und ist seit 2024 fest beim Verein angestellt. Frey kennt den Club auch aus seiner Zeit als Profi: Er kam 2001 nach Nürnberg und beendete dort seine Laufbahn. Chatzialexiou wird sich Eintracht Frankfurt anschließen.

SV Darmstadt 98 wartet auswärts auf Punkte

Die Lilien haben nach zehn Partien neun Punkte auf dem Konto. Alle vier Auswärtsspiele dieser Zweitliga-Saison gingen verloren. Saisonübergreifend wartet Darmstadt in der Liga seit 15 Gastspielen auf einen Sieg.

Nürnberg verlor häufig gegen Darmstadt

Seit seinem Bundesliga-Abstieg 2019 kassierte der Club gegen die Lilien sieben Niederlagen in der 2. Bundesliga. Nur gegen den Hamburger SV verlor Nürnberg in diesem Zeitraum häufiger: achtmal.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.