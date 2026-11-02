2. Bundesliga heute: Osnabrück – Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Osnabrück empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Kaiserslautern heute Mittag in der 2. Bundesliga. Gespielt wird im Stadion an der Bremer Brücke, Anstoß ist um 13.00 Uhr.

2. Bundesliga heute: Osnabrück – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Osnabrück gewann sein vergangenes Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 3:0. Für die Mannschaft von Timo Schultz war es der höchste Heimsieg in der 2. Bundesliga seit dem 4:1 gegen Holstein Kiel im Jahr 2020.

1. FC Kaiserslautern muss auf Gyamfi verzichten

Die Gäste reisen ohne Maxwell Gyamfi nach Osnabrück. Der Verteidiger fehlt gelbgesperrt, nachdem er in allen zehn bisherigen Zweitligaspielen dieser Saison in der Startelf gestanden hatte.

Kaiserslautern mit Vorteil im Zweitliga-Vergleich

Von sechs bisherigen Zweitliga-Duellen mit Osnabrück gewann Kaiserslautern vier, eine Partie endete unentschieden. Den einzigen Sieg des VfL gab es 2008 mit einem 2:0 an der Bremer Brücke.

Wird Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird OSN gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.