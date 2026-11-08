Der Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ändert seinen Namen. Eine überwältigende Mehrheit spricht sich auf der Mitgliederversammlung für den schritt aus, der rund eine halbe Million Euro kosten wird.

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth heißt ab der kommenden Saison wieder SpVgg Fürth. 88,3 Prozent der 2103 anwesenden Anhänger stimmten auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag im Sportpark Ronhof für die Rückbenennung zum alten Namen und die Änderung des Logos zum 1. Juli 2027.

Der deutsche Meister von 1914, 1926 und 1929 wurde als SpVgg Fürth gegründet. Ab 1996 ging der Klub durch die Fusion mit der Fußballabteilung des TSV Vestenbergsgreuth mit dem Namenszusatz „Greuther“ an den Start.

Namensänderung verursacht große Kosten

Für die Änderung war eine Mehrheit von 75 Prozent nötig, nach der Auszählung brannte großer Jubel auf.

Die Namens- und Logo-Änderung soll knapp 500.000 Euro kosten – vor allem, weil Textilien neu bedruckt werden müssen und der Markenauftritt sowie das Gebäudebranding angepasst werden müssen.

Die Faninitiative „Zurück zur SpVgg Fürth“, die um die Rückkehr zum alten Namen gekämpft hatte, will die Umstellung mitfinanzieren und hat bereits 172.00 Euro durch Crowdfunding gesammelt.