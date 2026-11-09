Hannover: Auch Sportdirektor Becker muss gehen

Der Zweitligist krempelt seine sportliche Leitung komplett um.

Keine zwei Wochen nach dem Aus für Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt (44) hat sich Zweitligist Hannover 96 auch von Sportdirektor Ralf Becker (56) getrennt. Der Tabellenelfte begründete die Freistellung mit der strukturellen und personellen „Neuausrichtung“ des Vereins. Sowohl für Boldt als auch Becker suchen die Niedersachsen noch nach einem Nachfolger.

„Wir befinden uns in einer strukturierten Neuaufstellung in unserem Sportlichen Bereich. In diesem Zuge wird auch die Position des Sportdirektors künftig neu besetzt“, sagte Geschäftsführer Henning Bindzus. Becker war seit Sommer 2025 für Hannover tätig.

Erst im September hatte 96 mit Sandro Wagner einen neuen Trainer verpflichtet.