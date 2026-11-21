Die Niedersachsen gewinnen am 12. Spieltag mit 2:1 gegen Fürth. Waniss Taibi trifft spät in der Nachspielzeit zum Sieg.

Hannover 96 hat unter Trainer Sandro Wagner einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (0:1), das umjubelte Siegtor gelang Waniss Taibi in der Nachspielzeit (90.+1).

Wagner, einst Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, feierte im sechsten Spiel mit 96 den zweiten Sieg. Der Vierte der abgelaufenen Saison verbesserte sich in der Tabelle mit 15 Punkten auf Rang acht. Fürth, das zum zweiten Mal in Folge verlor, liegt mit zwölf Zählern im unteren Mittelfeld.

2. Bundesliga: Hannover jubelt spät

Ole Pohlmann (34.) brachte die Gäste, bei denen Torjäger Felix Klaus verletzt fehlte, in Führung. Stefan Teitur Thordarson (57.) und Taibi, der aus 20 Metern traf und das Stadion am Maschsee zum Brodeln brachte, drehten eine umkämpfte Partie, die mit einem Schrecken für 96 begonnen hatte: Mittelstürmer Benjamin Källman blieb nach fünf Minuten im Fürther Strafraum liegen, der Finne konnte nicht weitermachen.

In der Schlussphase ging es hin und her. Hannover drückte auf den dritten Heimsieg der Saison – und wurde belohnt. Wagner sprintete quer über den Platz und jubelte in der Traube mit.

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