Wagner teilt in alle Richtungen aus

Der Hannover 96 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 empfängt am 12. Spieltag der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Anstoß in der Heinz von Heiden-Arena ist heute Mittag um 13.00 Uhr, Schiedsrichter ist Marc Philip Eckermann.

Hannover – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Nach elf Partien stehen für Hannover zwölf Punkte zu Buche – nur in der Saison 2021/22 waren es zu diesem Zeitpunkt in der 3-Punkte-Ära weniger. Unter Sandro Wagner holten die Niedersachsen in den ersten fünf Ligaspielen fünf Zähler.

Trainer Sandro Wagner und Hannover 96 stehen im Mittelfeld der Tabelle Trainer Sandro Wagner und Hannover 96 stehen im Mittelfeld der Tabelle © IMAGO/DeFodi Images

Greuther Fürth muss auf Blank verzichten

Fürths Hendry Blank verpasst das Duell mit seinem früheren Verein nach einer Gelb-Roten Karte. Der Verteidiger spielte in der vergangenen Saison für Hannover.

Fürth zuletzt gegen Hannover ungeschlagen

In den vergangenen vier Zweitliga-Duellen mit Hannover blieb Fürth ungeschlagen: Zweimal gewann das Kleeblatt, zweimal gab es ein Unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen in Hannover endete mit einem 2:1-Sieg der Gäste.

Wird Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hannover 96 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.