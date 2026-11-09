Nächstes Personal-Beben in Hannover steht bevor

Ärger von der Frau? "Habe Nachricht bekommen"

Bei Hannover 96 geht der Umbau in der sportlichen Führung offenbar weiter. Nach dem Aus von Jonas Boldt soll nun auch Sportdirektor Ralf Becker den Zweitligisten verlassen.

Hannover 96 trennt sich offenbar mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Ralf Becker. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach wurde der 56-Jährige bereits vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (2:2) über die Entscheidung informiert.

Becker saß beim Gastspiel in Heidenheim dem Bericht zufolge noch ein letztes Mal auf der Bank. Trainer Sandro Wagner soll sich dafür eingesetzt haben, dass die Mannschaft die Reise nicht ohne Vertreter der sportlichen Leitung antritt. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Ralf Becker muss wohl bei Hannover 96 gehen Ralf Becker muss wohl bei Hannover 96 gehen © IMAGO/Noah Wedel

Damit setzt sich der Umbruch in Hannovers Führungsebene fort. Erst vor wenigen Tagen hatte der Aufsichtsrat Geschäftsführer Sport Jonas Boldt nach nur wenigen Monaten im Amt abberufen. Seitdem führt Henning Bindzus die Profifußballgesellschaft als alleiniger Geschäftsführer.

Hannover 96: Wer folgt auf Becker?

Becker kehrte im Sommer 2025 nach Hannover zurück und übernahm die Rolle des Sportdirektors. Zuletzt galt er intern allerdings nicht mehr als Zukunftslösung für die sportliche Neuausrichtung des Vereins. Sein Vertrag läuft ohnehin zum Saisonende aus.

Während Becker den Verein verlassen soll, bleiben Kaderplaner Paul Wagner und René Flägel vorerst im Verein. Hannover sucht derweil weiter nach einem neuen starken Mann für die sportliche Leitung.

Martin Kind hatte die Anforderungen zuletzt klar umrissen. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit sportlicher Kompetenz und Führungsstärke.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach