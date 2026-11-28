Gegen die Anhänger von Dynamo Dresden wird wegen des Verdachts der Bildung bzw. mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Die Polizei hat nach dem Last-Minute-Sieg von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga eine Razzia im Fanblock der Gastgeber durchgeführt. Mehr als 1000 Beamte waren an der Aktion beteiligt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln gegen die Fangruppierung Ultras Dynamo.

„Wir ermitteln gegen 87 Angehörige der Gruppierung Ultras Dynamo wegen des Verdachts der Bildung bzw. mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung“, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt der Bild-Zeitung. „Aktuell haben Einsatzkräfte etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung der Ultras Dynamos umstellt“, ergänzte Dresdens Polizeisprecher Thomas Geithner.

Auf einem Nebenplatz wurden die Identitäten der Beschuldigten festgestellt. „Zudem sollen Beweismittel für eine Zugehörigkeit zur Gruppierung gesichert werden“, sagte Oberstaatsanwalt Schmidt. Parallel liefen nach Bild-Informationen auch Wohnungsdurchsuchungen bei zahlreichen Beschuldigten – auch in einem Fanshop und einem Fantreff.

Das Spiel gegen St. Pauli hatte Dresden durch zwei Tore in der Nachspielzeit von Thomas Keller (90.+4, Foulelfmeter) und Kaan Inanoglu (90.+6) mit 2:1 gewonnen.