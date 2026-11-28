Hertha BSC ist in der 2. Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Nun wartet der FC Bayern im DFB-Pokal.

Hertha BSC hat seine Super-Serie in der 2. Fußball-Bundesliga mit einer Machtdemonstration ausgebaut und wird als Tabellenführer überwintern. Die ungeschlagene Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kam am Samstag zu einem 4:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC und feierte den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel. Während die Berliner sich klar auf Aufstiegskurs befinden, muss sich der KSC mit zwölf Punkten auf den Abstiegskampf einstellen.

Kapitän Josip Brekalo (10., 64.) und Sebastian Grönning (50., 57.) sorgten drei Tage vor Herthas Pokal-Highlight bei Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky und RTL) für den Erfolg gegen Karlsruhe.

fa1e90d7cda55cde60ce8bcb5f0b687facf141d8-ipad.jpg Hertha BSC gewinnt das Freundschafts-Duell © picture-alliance/dpa/SID/Andreas Gora

Die beiden Klubs, deren enge Fanfreundschaft zum 50. Jubiläum mit einer großen Choreografie im Olympiastadion gefeiert wurde, begegneten sich in einem temporeichen Beginn auf Augenhöhe. Vor allem der KSC erwischte trotz des sehr frühen verletzungsbedingten Ausfalls von Abwehrspieler Sandro Tremoulet einen achtbaren Start, Kevin Wiethaup (8.) schoss aus der Distanz knapp daneben.

Brekalo und Grönning überragen

Auf der Gegenseite ließen Brekalo (10.) und Grönning (14.) gute Möglichkeiten aus. Hertha setzte sich zunehmend in der Hälfte des KSC fest, fand aber kaum Lücken in der gut gestaffelten Defensive der Gäste, die durch Konter gefährlich blieben. Kapitän Marvin Wanitzek (32.) scheiterte aus rund 25 Metern an der Latte. Kurz vor der Pause nutzte Hertha durch Brekalo eine eigene Umschaltaktion zur Führung.

Nach dem Wiederanpfiff verpasste es Hertha zunächst, direkt nachzulegen. Oluwaseun Adewumi (46.) lief frei auf das KSC-Tor zu, legte dann aber quer – die falsche Entscheidung. Der Pass von Brekalo auf Grönning dagegen kam maßgeschneidert, der Däne schob zum zweiten Treffer ein. Wenig später schloss Grönning eine sehenswerte Kombination erfolgreich ab, Brekalo durfte ebenfalls nochmals jubeln. Hertha drängte auch danach auf weitere Tore. Pascal Klemens (90.+3) traf die Latte.

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