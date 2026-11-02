Die Hertha ist momentan nicht zu bremsen

Hertha BSC empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Berliner Olympiastadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der ungeschlagene Tabellenführer Hertha BSC empfängt heute den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 13.00 Uhr.

Hertha – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Berliner führen die Tabelle mit 34 Punkten nach zwölf Partien und zehn Punkten Vorsprung auf Platz zwei an. Einen solchen Start in die 2. Bundesliga hatte zuvor nur Bayer 04 Leverkusen geschafft – umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel.

Karlsruher SC auswärts ohne Sieg

Der KSC holte in den ersten fünf Auswärtsspielen dieser Saison zwei Punkte. Saisonübergreifend warten die Badener seit neun Zweitliga-Partien auf fremdem Platz auf einen Sieg: Dreimal spielten sie unentschieden, sechsmal verloren sie.

Hertha BSC mit starker Heimbilanz gegen Karlsruhe

Hertha verlor nur eines der vergangenen 13 Pflichtspiele zu Hause gegen den KSC. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 in der 2. Liga 1984.

Wird Hertha BSC gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hertha BSC gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.