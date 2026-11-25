Die Berliner nehmen Kurs auf die Fußball-Bundesliga. Taktgeber Paul Seguin steht kommende Saison weiter zur Verfügung.

Mittelfeldspieler Paul Seguin bleibt dem ungeschlagenen Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC über das Saisonende hinaus erhalten. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, habe sich der Vertrag des 31-Jährigen aufgrund einer Klausel durch seine jüngsten Einsätze um ein Jahr bis 2028 verlängert.

„Paul hat bei uns die Rolle übernommen, die wir uns bei seiner Verpflichtung vorgestellt haben“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber: „Er ist ein wichtiger Taktgeber, Anführer und Vorbild, der unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinen fußballerischen Qualitäten extrem guttut.“

Seguin spielt seit Sommer 2025 für die Hertha, in dieser Saison stand er in allen Ligaspielen von Beginn an auf dem Feld.