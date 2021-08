DFB-Team: Karim Adeyemi im Fokus von Bundestrainer Hansi Flick

Ein Glücksfall, wie sich später herausstellen sollte: Im März 2018 debütierte der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter dort für die U19 und spielte sich in die Notizbücher der Scouts von RB Salzburg. Nach zwei Jahren beim Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga - Adeyemi war der erste Spieler aus dem Jahrgang 2002, der in der 2. Bundesliga Österreichs zum Einsatz kam - gab er unter dem aktuellen RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch sein Debüt für die erste Mannschaft Salzburgs in der Bundesliga.