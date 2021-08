Nationalmannschaft: Hansi Flick holt Hermann Gerland in sein Trainerteam

Flick will Gerland gerne als Scout wieder an Bord holen. “Da müssen wir uns noch im Detail darüber unterhalten, welche Aufgabe er hier ausfüllen kann”, sagte Flick. “Ich kenne Hermann schon ewig. Hermann ist einer der ehrlichsten Menschen, die ich in diesem Sport erlebt habe. Ich glaube, er tut uns als Verband sehr, sehr gut.”