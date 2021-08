Flutlicht an! Vanessa Nord beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, Sport und Werten

Ein zentraler Punkt ist für die studierte Sportmanagerin die richtige Strategie. Sie hält nichts von Aktionismus, sagt Nord, sondern davon, zu überzeugen: “Ich will die Leute an die Hand nehmen und wenn jemand mehr Zeit braucht, nehme ich ihn auch gerne doppelt so lange an die Hand.” Wenn jemand umgekehrt schon so weit sei, loszulaufen, feuere sie gerne an.