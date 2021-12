Fußball in Deutschland: Udo Luy hält die Geschichte am Leben

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn dafür als „Taucher“, weil er in die Tiefe sprang, ohne den Boden zu sehen. Ihn hielt das nicht ab und weil ein Kampf erst verloren ist, wenn man ihn geführt hat, zog er aus in die großen Bibliotheken des Landes. Dafür nahm er sich stets Urlaub, mit freundlicher Genehmigung der Ehefrau, und scannte ein, was an Fußballberichten in Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert, als der Ball zu rollen anfing, erhalten ist.