Trainer-Ikone wirbt für ter Stegen

Friedhelm Funkel ordnet eine mögliche Rückkehr von Marc-André ter Stegen in die deutsche Nationalmannschaft ein.

Trainer-Ikone Friedhelm Funkel würde eine Rückkehr von Marc-André ter Stegen in die deutsche Nationalmannschaft begrüßen.

„Er hat seine Klasse nachhaltig in Barcelona unter Beweis gestellt. Jetzt bei Ajax Amsterdam macht er auch einen guten Eindruck. Es ist ein Torwart, der internationale Klasse hat“, sagte Funkel am Dienstag in der SPORT1-Show „45 – Die Fußball-Halbzeit“.

Marc-André ter Stegen spielte zuletzt im Juni 2025 für die deutsche Nationalmannschaft Marc-André ter Stegen spielte zuletzt im Juni 2025 für die deutsche Nationalmannschaft © IMAGO/osnapix

Der 72-Jährige ist der Meinung, „dass Marc André ter Stegen es verdient hat, endlich die Nummer eins in Deutschland zu werden“. Bis jetzt hat der Keeper nur wegen „Verletzungsgründen vor entscheidenden Turnieren nicht nominiert werden können“.

Nominiert Jürgen Klopp auch Jonas Urbig?

Die ersten Entscheidungen rund um den ersten DFB-Kader von Jürgen Klopp sind bereits durchgesickert. Míchel Sánchez, Trainer bei Ajax Amsterdam, wo ter Stegen inzwischen spielt, deutete am Dienstag an, dass der 34-Jährige vor einer DFB-Rückkehr steht.

Auch über Bayern-Keeper Jonas Urbig wird dieser Tage viel diskutiert. Wird Bundestrainer Jürgen Klopp den 23-Jährigen bereits für die kommenden Länderspielpause nominieren?

„Wenn man in die Zukunft schaut, kann er zumindest nominiert werden, weil das ein Torwart ist, der bei Bayern München spielt und der bei Bayern München aufgebaut wird, um zukünftig die Nummer eins zu sein“, sagte Funkel.

Klopp wird seinen Kader für die Nations League am kommenden Donnerstag bekannt geben.

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